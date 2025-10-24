Вышедший из СИЗО в Уссурийске француз поблагодарил его сотрудников Вышедший из СИЗО в Уссурийске француз поблагодарил адвоката и полицию за работу

Вышедший из СИЗО в Уссурийске французский велосипедист Софиан Сехили поблагодарил адвокатов за помощь, сообщает РИА Новости. В эксклюзивном видео для агентства иностранный спортсмен выразил признательность своему защитнику, Алле Кушнир, а также отметил уважительное отношение к нему со стороны российских властей.

Очень рад, чувствую облегчение, потому что скоро вернусь домой, — заявил Сехили на видео.

Велосипедиста ждет возвращение во Францию через третьи страны, он совершит пересадку в Таиланде после вылета из Владивостока. В четверг Пограничный районный суд признал Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы, но освободил его из-под стражи прямо в зале суда. Суд также принял решение не взыскивать с него штраф в 50 тыс. рублей, зачтя эту сумму в счет пребывания француза в следственном изоляторе.

До этого спортсмен заявил, что поставил себе цель доехать из Лиссабона до Владивостока. По его словам, он также хотел побить мировой рекорд. Спортсмен признался, что не планировал маршрут заранее и действовал по обстоятельствам.