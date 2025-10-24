Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:43

Вышедший из СИЗО в Уссурийске француз поблагодарил его сотрудников

Вышедший из СИЗО в Уссурийске француз поблагодарил адвоката и полицию за работу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вышедший из СИЗО в Уссурийске французский велосипедист Софиан Сехили поблагодарил адвокатов за помощь, сообщает РИА Новости. В эксклюзивном видео для агентства иностранный спортсмен выразил признательность своему защитнику, Алле Кушнир, а также отметил уважительное отношение к нему со стороны российских властей.

Очень рад, чувствую облегчение, потому что скоро вернусь домой, — заявил Сехили на видео.

Велосипедиста ждет возвращение во Францию через третьи страны, он совершит пересадку в Таиланде после вылета из Владивостока. В четверг Пограничный районный суд признал Сехили виновным в незаконном пересечении государственной границы, но освободил его из-под стражи прямо в зале суда. Суд также принял решение не взыскивать с него штраф в 50 тыс. рублей, зачтя эту сумму в счет пребывания француза в следственном изоляторе.

До этого спортсмен заявил, что поставил себе цель доехать из Лиссабона до Владивостока. По его словам, он также хотел побить мировой рекорд. Спортсмен признался, что не планировал маршрут заранее и действовал по обстоятельствам.

Франция
велосипедисты
СИЗО
Уссурийск
Владивосток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.