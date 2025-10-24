Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 20:10

В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов

Вассерман: война роботов — уже не фантастика, а реальность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Война роботов так же реальна, как и боевые действия с применением любых других инструментов, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он высказался о планах американского предпринимателя Илона Маска выпустить целую «армию» человекоподобных машин Optimus, которые «перевернут мир».

Война роботов реальна, поскольку робот — то же оружие, инструмент в чьих-то руках. Главное, кто его держит. Другое дело, что человекоподобный робот — конструкция довольно сложная и довольно дорогостоящая. Поэтому в обозримом будущем все-таки вероятнее применение для войны обычных людей, — поделился мнением Вассерман.

В то же время он предположил, что полностью исключить войну с применением роботов нельзя даже при высоких расценках на их производство. Массовое же производство приведет к увеличению шанса на подобные войны.

А уж когда человекоподобные роботы станут действительно массовой продукцией, тогда желающих натравливать их на людей станет, конечно, гораздо больше, — заключил парламентарий.

Ранее журнал Time сообщил, что 700 влиятельных деятелей США подписали открытое письмо, призвав к введению глобального моратория на разработку сверхразумного искусственного интеллекта. В число поддержавших обращение вошли известные ученые, предприниматели и политики.

