В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале

В Сети показали обстановку на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, где рухнула крыша надземной парковки. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно отсутствие части потолка и раскиданный бетон. Фрагменты упали на железнодорожные пути.

Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, обрушение произошло вечером 24 октября со стороны улицы Зольной. Там отметили, что никто в результате происшествия не пострадал. Железнодорожное движение продолжается в штатном режиме, на месте работают следователи и криминалисты. Ведомство проводит процессуальную проверку.

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже выехал на место происшествия.

