Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:49

В Петербурге обрушилась крыша на вокзале

На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге произошло обрушение части крыши, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД). Там отметили, что обрушился козырек, но пострадавших нет.

Рухнул козырек. Пострадавших нет. Никто не задет, — прокомментировали в ОЖД.

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже выехал на место происшествия.

На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. На связи с коллегами из РЖД и спасательными службами. Данных о пострадавших нет. Еду на место, — говорится в сообщении.

Ранее на заводе в Копейске Челябинской области произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы продолжают работы по разборке завалов на месте происшествия.

До этого в школе города Балей в Забайкальском крае произошло обрушение потолка. Благодаря своевременным действиям учителя детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. На момент происшествия в кабинете находилось восемь детей.

Санкт-Петербург
вокзалы
обрушения
платформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.