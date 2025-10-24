В Петербурге обрушилась крыша на вокзале На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге произошло обрушение части крыши, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД). Там отметили, что обрушился козырек, но пострадавших нет.

Рухнул козырек. Пострадавших нет. Никто не задет, — прокомментировали в ОЖД.

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт подтвердил информацию о происшествии в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже выехал на место происшествия.

На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу. На связи с коллегами из РЖД и спасательными службами. Данных о пострадавших нет. Еду на место, — говорится в сообщении.

Ранее на заводе в Копейске Челябинской области произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть производственного цеха. Площадь обрушения составляет более 800 квадратных метров. Спасательные службы продолжают работы по разборке завалов на месте происшествия.

До этого в школе города Балей в Забайкальском крае произошло обрушение потолка. Благодаря своевременным действиям учителя детей вовремя вывели из кабинета, никто не пострадал. На момент происшествия в кабинете находилось восемь детей.