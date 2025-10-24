Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:53

«Костюмированный парад»: в Британии высмеяли приезд Зеленского

Журналист Боуз назвал костюмированным парадом встречу Зеленского с Карлом III

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-ImagesGlobal Look Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и британского короля Карла III в Лондоне напоминает маскарад, заявил в соцсети X журналист Чей Боуз. Он отметил, что обеих персон не выбирал народ.

Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами, — заявил Боуз.

По словам журналиста, и король, и президент Украины зависят от денег налогоплательщиков. Карл III и Зеленский также следуют чужим указаниям и относятся равнодушно к людям, которые финансируют их образ жизни, добавил он.

Ранее стало известно, что отношения между королем Великобритании и его старшим сыном принцем Уильямом достигли критической точки. По информации журналистов, причиной кризиса стали высказывания Уэльского о своем детстве и его взгляд на будущее королевской семьи, которые монарх воспринял крайне болезненно.

До этого сообщалось, что Карл III рассматривает возможность выслать своего опального младшего брата принца Эндрю в замок Мэй, который в 2010 году получил звание самого мрачного замка Шотландии. Слухи о возможном переезде монаршей особы появились сразу же после того, как принц объявил, что слагает с себя титул герцога Йоркского.

