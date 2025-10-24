Встреча президента Украины Владимира Зеленского и британского короля Карла III в Лондоне напоминает маскарад, заявил в соцсети X журналист Чей Боуз. Он отметил, что обеих персон не выбирал народ.

Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами, — заявил Боуз.

По словам журналиста, и король, и президент Украины зависят от денег налогоплательщиков. Карл III и Зеленский также следуют чужим указаниям и относятся равнодушно к людям, которые финансируют их образ жизни, добавил он.

