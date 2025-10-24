В Таиланде у британского туриста нашли килограмм наркотиков

В Таиланде полиция арестовала 25-летнего британского туриста по подозрению в наркотрафике, у него был обнаружен почти килограмм кокаина, сообщает Daily Mail. Стоимость найденного наркотика превышает 7 млн рублей.

Правоохранители вышли на след мужчины, после того как отследили подозрительную посылку, отправленную в страну международной почтой. По данным властей, британец организовал доставку наркотиков прямо в отеле в Бангкоке, где он остановился. Однако сотрудники отеля не смогли принять посылку из-за неполного адреса. Когда подозреваемый самостоятельно пришел ее забрать, его немедленно арестовали сотрудники полиции, работавшие под прикрытием.

При обыске в номере также была найдена дополнительная партия марихуаны. Предполагается, что изъятые наркотики предназначались для продажи туристам в ночных клубах и барах Бангкока. Согласно тайскому законодательству, кокаин относится к категории II, и преступнику грозят длительные сроки или даже пожизненное заключение.

Ранее в Таиланде на острове Пханган задержали примерно 20 граждан России за несколько дней. По большей части причиной задержаний стали визовые нарушения. Однако в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.