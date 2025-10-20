В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян В Таиланде полицейские задержали около 20 россиян за несколько дней

В Таиланде на острове Пханган задержали примерно 20 граждан России за несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, причиной по большей части стали визовые нарушения. Уточняется, что в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам. К примеру, одного из россиян арестовали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.

У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в нарушении экспортного контроля. Как объяснил адвокат россиянина Уильям Коффилд, по решению суда Постовой должен был быть переведен из-под ареста под домашний надзор во Флориде.

До этого стало известно, что предприниматель из Обнинска утонул во время купания на популярном тайском курорте Пхукет. На отдых он приехал вместе со своей семьей, купив тур на 10 дней. По данным источника, в первый же вечер после заселения в отель у пляжа Карон он отправился плавать один.