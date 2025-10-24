Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше

Путин грозит сокрушительным ударом в ответ на атаки Tomahawk, Украина на грани энергокатастрофы, легенда ТВ Юрий Николаев возвращается домой после экстренной госпитализации — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ответ на Tomahawk будет мощным: Путин предупредил о жесткой реакции

Россия жестко ответит на удары Tomahawk по своей территории, заявил российский президент Владимир Путин. Глава государства назвал слова украинского коллеги Владимира Зеленского о применении дальнобойного оружия провокацией, направленной на эскалацию конфликта.

«В случае если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет ошеломляющим», — подчеркнул Путин.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предполагает, что Москва в этом случае может применить мощный стратегический ракетный комплекс «Ярс». По его словам, ответные действия могут быть ошеломляющими по своей мощи и последствиям.

«Если, не дай бог конечно, будет нанесен [Украиной] удар вглубь территории России Tomahawk, вы же помните, какие учения недавно были с применением ракет подводного базирования „Синева“? [Ответные удары будут нанесены] с тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и наземных мощнейших комплексов „Ярс“. А уж какая будет „голова“ прикручена, это дело верховного главнокомандующего страны [Владимира Путина]. Поэтому ответ может быть ошеломляющим до такой степени, что ошеломиться, может быть, многие даже и не успеют», — высказался Колесник.

Пуск баллистической ракеты ‭«Синева» с атомной подводной лодки ‭«Брянск» в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих Фото: МО РФ

Он добавил, что Украине перед принятием решений об ударах по России следует тщательно оценить все возможные риски. По его словам, российские ракеты, развивающие скорость до 10 махов, могут достичь цели настолько быстро, что у противника не останется времени на осознание угрозы. Также он отметил, что в случае удара ответные действия могут быть мгновенными и, как образно выразился депутат, «кто-то может даже не успеть понять, что происходит, как уже превратится в пепел».

Финский политик Армандо Мема не исключит, что ответ России на удары ВСУ западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим. Он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

«Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что хотят, чтобы дальнобойные ракеты атаковали ядерную державу? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — отметил он.

ТЭЦ Киева горят: Украина в кромешной тьме

По военным целям на Украине пришлась очередная серия прилетов 22–23 октября, утверждают источники. Незадолго до этого, по данным американского издания The Wall Street Journal, администрация США якобы разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по целям в России. Снятие ограничений, как утверждается, касается применения ракетных систем ATACMS и HIMARS.

Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание, что «решение было принято» на фоне плачевной для ВСУ ситуации в Харьковской области, где российские войска активно наступают в районах Купянска и Волчанска.

«Несмотря на то что украинские СМИ восприняли эту новость как очередную „перемогу“ (победу. — NEWS.ru), <…> речь идет об ограниченном применении по российской территории, а именно — по приграничной. Более того, информации в открытых источниках о массовом наличии таких ракет у Киева нет. ATACMS было менее 40, и к концу января 2025 года они были полностью израсходованы. Что касается HIMARS — в мае 2025 года США одобрили передачу еще 125 единиц, но дошли ли они до Киева или нет, доподлинно неизвестно», — подчеркнул канал.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация является ложной: «История Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты вглубь территории России, — фейк!» Политик отметил, что США не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».

Дональд Трамп Фото: Official White House/Andrea Hanks

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 22 октября было зафиксировано порядка 50 ударов, нанесенных по различным регионам Украины. Основными целями стали объекты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях. Так, в Сумской области удары пришлись по промышленным площадкам и логистическим узлам, обеспечивающим снабжение украинской армии, в Харьковской области были поражены склады горюче-смазочных материалов, объекты энергетической инфраструктуры и промышленные зоны. По Днепропетровской области удары наносились по оборонным предприятиям и железнодорожным линиям, используемым ВСУ. В Запорожской области целью стали объекты военно-промышленного комплекса.

Лебедев отметил, что большинство ударов были нанесены беспилотниками, действовавшими волнами. Одновременно фиксировались точечные обстрелы ракетами и авиаудары по военным и энергообъектам ВСУ. Итоги говорят сами за себя: электроснабжения были лишены крупнейшие украинские города.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что с 18 по 24 октября ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов. Были поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА и другие объекты.

По словам эксперта энергорынка и главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, на Украине существенно ухудшилась ситуация после новых массированных российских атак. Особенно сложная ситуация наблюдается в Черниговской и Сумской областях. Они, по словам эксперта, фактически оказались на пороге блэкаута.

«Есть проблемы также в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях. В этих регионах и Киеве действуют графики отключения света, причем для многих групп бытовых потребителей они достаточно жесткие — люди сидят без электричества и воды по 6–8 часов и более», — подчеркнул он.

Юрий Николаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Испытание пройдено: Николаев выписан из больницы

Врачи считают стабильным состояние телеведущего Юрия Николаева, заявила его супруга Элеонора. В настоящее время народный артист России находится в больнице и в скором времени выпишется для продолжения лечения в домашних условиях.

«Николаев полежал в больнице, а сейчас должен уже приехать домой. Врачи оценивают его состояние как более или менее нормальное. Лечимся. По поводу проблем с легкими, тут врачи должны ответить. Как что-то уладится, тогда будет понятно, а сейчас пока ничего не известно. Может быть, все уладится быстрее, дай бог, все будет в покое. У всех близких нервное состояние. А так пока ничего не можем говорить, сами не знаем. Даже врагу не пожелаю такого состояния», — сказала Николаева.

Известно, что Николаев был экстренно госпитализирован с обострением болезни легких. У 76-летнего артиста возникли осложнения на фоне вирусной инфекции. В течение недели телеведущий страдал от приступов удушья, речевых нарушений, общей слабости и головокружений, мучился постоянной одышкой и кашлем. Выдержав девять дней лечения в стационаре, артист пошел на поправку.

Тем временем стало известно, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина выписана из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после планового медицинского вмешательства. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца — коронарографию. Состояние Федосеевой-Шукшиной стабильное.

