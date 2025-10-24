Заседание ЦБ 24 октября: что известно, снижение ставки, инфляция

Совет директоров ЦБ РФ принял решение по ключевой ставке на заседании в пятницу, 24 октября, и снизил ее до 16,5%. Что об этом известно, какие прогнозы по инфляции?

Что с ключевой ставкой, заседание ЦБ 24 октября

Регулятор решил снизить ключевую ставку на 50 б. п. — до 16,5% годовых по итогам заседания 24 октября, следует из пресс-релиза Центробанка. Там отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении.

Банк России планирует поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения к целевым показателям инфляции.

«В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — отметили в пресс-релизе.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, добавили в ЦБ.

Каков прогноз Банка России по инфляции

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027-м и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В третьем квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4% в пересчете на год против 4,4% во втором квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,3% после 4,4% в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8,2% и по итогам 2025 года ожидается в диапазоне 6,5–7,0%.

Разовые факторы, такие как рост стоимости топлива и более быстрое удорожание плодоовощной продукции, чем обычно в осенние месяцы, стали значимыми драйверами роста цен.

В Центробанке подчеркнули, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

«По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия», —- считают в ЦБ.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим финансовым организациям. Получив подобный кредит, банки сами выдают ссуды компаниям и розничным потребителям под собственный процент, который превышает ставку ЦБ.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики. Управляя ключевой ставкой, регулятор контролирует курс рубля и влияет на экономику страны.

Низкая ставка — дешевые деньги. Компании и население активнее берут кредиты, бизнес и экономика развиваются. Негативный эффект — рост инфляции (деньги стоят дешево, поэтому их становится много). При низкой ставке формируются низкие ставки по кредитам и банковским депозитам.

Повышение ключевой ставки ЦБ, как правило, обусловлено намерением взять под контроль и снизить инфляцию. При этом высокая ставка имеет негативные последствия: покупательная способность населения и темпы развития экономики проседают. При высокой ставке наблюдаются высокие ставки по кредитам и банковским депозитам.

