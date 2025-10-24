Доллар резко рухнул? Курсы валюты сегодня, 24 октября, что с евро и юанем

Доллар резко рухнул? Курсы валюты сегодня, 24 октября, что с евро и юанем

Российская валюта прибавила в паре USD/RUB по актуальному курсу Центробанка. Что об этом известно, каковы прогнозы экспертов по рублю, что с курсами валют сегодня, 24 октября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 24 октября

Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 24 октября, на уровне 81,269 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 81,6549 рубля и, таким образом, потеряла 38,59 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 81,0702 рубля, теряя 0,1798 (0,22%) на 11:55 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 24 октября

Евро сегодня, согласно установке регулятора, стоит 94,3889 рубля. Ранее валюта удерживалась на отметке 94,7543 рубля. Так, «европеец» подешевел на 36,54 рубля. На Forex евро уходит за 94,311 рубля, демонстрируя падение в размере 0,085 (0,09%) на 12:00 мск.

Актуальный курс юаня — 11,3733 рубля. В четверг, 23 октября, валюта оценивалась ЦБ в 11,4541 рубля. Юань потерял 8,08 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется в районе 11,3815 рубля, теряя 0,0643 (0,56%) на 12:00 мск.

Почему укрепился рубль: что будет дальше, прогнозы

Рубль укрепился с конца сентября в связи активной покупкой экспортерами, пришли к выводу аналитики SberCIB. Там ожидают, что к концу 2025 года предложение валюты от экспортеров будет таким же высоким, как и в последнее время, что поможет национальной валюте остаться крепкой.

Введение США ограничений против крупных российских экспортеров оказывает дополнительное влияние на динамику рубля. При этом эффект может быть положительным, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев — ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию, причем не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это станет значимым фактором в пользу более крепкой национальной валюты в течение более продолжительного периода.

Дополнительную поддержку рублю могло оказать предложение валюты со стороны экспортеров в начинающийся период подготовки к налоговым выплатам, а также рост нефтяных котировок, который случился на фоне геополитической ситуации, заявили в ПСБ. Цены на нефть отреагировали на новости о введении санкций по отношению к России ростом более чем на 5%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что держать сбережения в рублях может быть более привлекательно из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Также в пользу российской валюты выступают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 млрд рублей в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов. В Совкомбанке считают, что рубль в ближайшие недели останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78–84 за доллар, 10,9–11,7 за юань и 91–98 за евро.

Заседание ЦБ 24 октября, чего ждать

Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике в пятницу, 24 октября, будет непростым, ключевая ставка останется неизменной, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, сложность предстоящего заседания для совета директоров обусловлена большим количеством разнонаправленной информации, отсутствием жестких фактов по поводу влияния увеличения НДС и перекладывания налога в цены.

«Я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать на пресс-конференции это решение. Наш внутренний прогноз, что ставка останется неизменной на заседании», — сказал Пьянов.

