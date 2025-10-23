«Дешевые деньги от инфляции не спасут»: экс-зампред ЦБ о ставках и налогах

«Дешевые деньги от инфляции не спасут»: экс-зампред ЦБ о ставках и налогах

Бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев в интервью NEWS.ru рассказал о том, отчего дешевые кредиты не стимулируют развитие экономики, стоит ли россиянам беспокоиться за свои сбережения в банках, как цифровой рубль изменит отечественную финансовую систему и почему дефицит бюджета России пока не так критичен, как кажется.

Чем цифровой рубль отличается от обычных денег

— Не так давно депутат Госдумы Анатолий Аксаков продемонстрировал всем, как это — получить зарплату цифровыми рублями. Но многие все равно не понимают, как нам с этим жить, и боятся…

— А чего бояться? Внешне цифровые деньги похожи на безналичные, но это принципиально другое. Каждый цифровой рубль имеет уникальный криптографический код. Другими словами, эти деньги, в отличие от наличных, можно отслеживать на всех этапах обращения — кому они попали и как.

— Но если я плачу карточкой, это тоже прекрасно отслеживается. В чем же новизна?

— Если вы платите карточкой, только ваш банк знает, что вы приобретаете и кому направляете перевод. А в случае цифровых денег коммерческие банки уже никак не будут участвовать в процессе — эти деньги не будут попадать на их балансы (и, к слову, они не в восторге от новации). Знать, куда потрачен каждый рубль, будет только Банк России.

— Но ведь у коммерческих банков тот же ЦБ всегда может запросить отчет, разве нет?

— Когда ЦБ передает средства в коммерческий банк (предположим, вы переводите цифровые рубли на карточку), он напрямую перестает контролировать средства.

К слову, комиссия у ЦБ будет ниже, чем у коммерческих банков. Правда, вы не сможете заработать на этих деньгах — цифровые рубли будут беспроцентными. Чтобы открыть, скажем, депозит, их надо будет перевести в безналичные на свой счет в коммерческом банке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но главное в том, что цифровой рубль вводится в целях контроля за целевым использованием средств со стороны Минфина и Банка России.

— То есть в основном это направлено на то, чтобы извести порочную практику, когда государственные деньги, выделенные на целевые проекты по линии госзакупок, уходят на сторону?

— Да. И в целях контроля за предприятиями, особенно теми, что с госучастием.

— Но в таком случае при чем тут граждане?

— Это в целом, думаю, оздоровит ситуацию, в том числе коррупционную, поможет решить проблемы с уклонением от налогов и т. д.

— Как все это будет выглядеть? Предположим, я получила зарплату цифровыми рублями. Как я могу расплачиваться этими деньгами?

— Ваша зарплата будет на балансе ЦБ, в специальном виртуальном кошельке. Если вы хотите расплачиваться этими деньгами, вы сможете это делать с помощью приложения на платформе ЦБ и QR-кода. Если же хотите уйти из цифровых рублей в безналичные, даете распоряжение ЦБ списать с вашего кошелька деньги, они будут зачислены на счет коммерческого банка.

— Дело, уверяют нас, добровольное. Но сроки-то введения новации называют…

— Да, с 2026-го бюджетные предприятия и те, что с госучастием, будут переведены на цифровой рубль. Соответственно, и зарплаты работникам, но тут поначалу добровольно. Постепенно в использование цифрового рубля будут включаться разные организации, структуры, системно-значимые банки… Но в 2027-м, как намечено, Россия уже должна будет перейти на полноценное использование цифрового рубля.

Грозит ли банковской системе кризис

— В последнее время постоянно появляются новости о том, что банковскую систему штормит, что она в преддверии кризисной ситуации. Эти опасения имеют под собой основания?

— Слухи о ее смерти преувеличены. Никаких оснований для системного кризиса банковской системы сейчас нет.

ЦБ проводит очень выдержанную политику в отношении банков — уже снят целый ряд ограничений, при этом сохраняются жесткие требования по нормам достаточности капитала, что очень важно. И банки выполняют эти требования, причем с запасом.

Что касается проблем, то есть одна — и очень серьезная: реструктурирование задолженности. Размер проблемы — 20 триллионов рублей, то есть примерно 20% портфелей банковского сектора. Это очень серьезно, и проблему надо решать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Речь идет о долгах предприятий?

— В основном да: у населения долги где-то на триллион рублей.

Соответственно, идет ослабление кредитного импульса. Что логично, поскольку происходит охлаждение экономики. Но банки бесперебойно проводят расчеты с клиентами. У нас в стране уже многие годы никаких сбоев в этой сфере не было. Это говорит о том, что банки поддерживают ликвидность на достаточном для обслуживания клиентов уровне.

— То есть гражданам не надо волноваться, что сбережения превратятся в «пшик»?

— Конечно, нет.

Почему дешевые кредиты не стимулируют рост экономики

— В сентябре третий раз подряд (с июня) за последние три года ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. Следующее заседание назначено на 24 октября. Как бы то ни было, но 17% — все-таки много. Между тем бизнес стонет от дорогих кредитов, а цены так и не снижаются, несмотря на все усилия ЦБ по таргетированию инфляции… Есть ли разногласия между Минфином, Минпромторгом и ЦБ по этому поводу?

— Полагаю, никаких разногласий между ЦБ и Минфином нет. У них разные задачи и интересы, но они стараются их координировать. Видите ли, эффективная бюджетная политика невозможна без продуманной денежно-кредитной политики (ДКП). И наоборот, ДКП не может быть эффективной, если проводится слишком мягкая бюджетная политика.

— Но если мы говорим о развитии экономики, о необходимости прорывов в разных отраслях, то для развития нужны дешевые деньги, а не кредиты под 25% при ставке в 17%…

— А что значит «дешевые кредиты»? К тому же давайте посмотрим, насколько вообще велика роль кредитов в финансировании экономики. В совокупной структуре финансирования основного капитала на долю кредитов приходится всего лишь 10%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Некоторое время назад в ТПП было заседание, где говорилось о том, что российским производителям трудно конкурировать с китайскими товарами, так как там кредиты в 2%, преференции по пошлинам, льготы и т. п. . Вот и выходит себестоимость российского товара выше…

— Давайте разбираться. За счет чего могут быть дешевые кредиты? Только если государство спонсирует. А откуда государство берет деньги? Из налогов. В общем, нельзя развивать экономику, постоянно ее дотируя.

— То есть Китай, завоевывая чужие рынки, действует неправильно?

— В Китае сейчас дефляция (очень низкая инфляция, которая, к слову, далеко не так полезна для экономики, как кажется на первый взгляд). И ключевая ставка у них сейчас — 3%, так что кредит под 2% для них не такой уж и низкий.

— Зато они более конкурентоспособны на нашем рынке. А российские производители оказываются в проигрыше.

— Тут надо по-другому ставить вопрос: какова доля обслуживания кредита в балансе предприятия? В массе эта доля не очень большая. Хотя, безусловно, есть предприятия, которые сильно зависимы от кредитов. Но это еще не вся экономика России.

Знаете, не деньги создают богатство, а труд и технологии. Деньги вообще не являются фактором производства, это всего лишь средство. Нельзя бесконечно выкидывать на рынок дешевые деньги, это рано или поздно аукнется одним — ростом цен.

— То есть ЦБ с высокой ставкой, на ваш взгляд, не мешает экономике развиваться, несмотря на то что бизнес стонет?

— Нет. Сами по себе дешевые деньги этой проблемы не решат. Простой пример. В течение почти 10 лет в разных развитых странах были очень низкие или вовсе нулевые ставки. И рост экономики у них был тоже почти нулевой. Посмотрите статистику: рост в ЕС в среднем был 1,5–2%. К слову, в Швейцарии ставка и вовсе была минусовая. Или другой пример — Япония. Там ставка была от минус 0,1 до минус 0,5%, а темпы роста последние 20 лет — около 1%.

Я хочу сказать, что нет прямой корреляции между процентной ставкой и темпами роста. Все зависимости гораздо более сложные.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Насколько опасен для России дефицит бюджета

— Какое место в этих зависимостях занимает дефицит бюджета? В проекте на 2026–2028 годы он запланирован на все три года…

— Все надо считать в сравнении. У нас действительно наблюдается рост дефицита бюджета. Однако он пока еще далек от того, какой сегодня имеют многие страны, и уж тем более о того, какой был у России в 1990-е и нулевые. Сегодня дефицит бюджета у нас не превышает 3% от ВВП.

К тому же доля госдолга (даже внутреннего) у нас заметно ниже, чем в среднем в мире.

Однако, к сожалению, рост этот идет довольно быстро. Думаю, если мы сможем снизить инфляцию, ставка будет понижаться, доходы от ОФЗ станут меньше, значит, темпы роста госдолга тоже снизятся.

— А мы можем справляться с дефицитом бюджета, учитывая ужесточение санкций и отсутствие возможности занимать средства на внешних рынках?

— Пока справляемся. Пока действует бюджетное правило. Но нельзя бесконтрольно увеличивать расходы, в том числе за счет дешевых кредитов.

— Значит, снова будут снижены социальные расходы, как предлагают некоторые депутаты?

— Гораздо больше оснований говорить о том, что будут повышены налоги. В частности, выдвигаются предложения повысить НДС с 20% до 22%.

А до снижения социальных расходов дело, думаю, не дойдет. Но не исключаю, что будет отложено введение новых социальных выплат, может быть, приостановят индексацию некоторых видов надбавок… Нельзя же до бесконечности разгонять количество социальных поддержек. Это вызывает проблемы с бюджетом, причем не только в нашей стране.

