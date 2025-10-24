Ситуация в аэропортах РФ 24 октября: задержки рейсов, что в Москве

Российские регионы вновь подверглись атаке украинских дронов, из-за чего некоторые аэропорты были вынуждены временно прекратить работу. Какова ситуация сегодня, 24 октября, что известно о задержках и отменах рейсов?
Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 24 октября
Ночью 24 октября над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно. Утром сбили 25 дронов ВСУ.
Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о трех сбитых силами ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Кроме того, о звуках взрывов сообщали жители подмосковного Раменского и жители Дубны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажного дома в Красногорске — пострадали пять человек.
На фоне этого ночью и утром приходилось закрывать воздушное пространство над некоторыми регионами. Около двух часов ночи по московскому времени ограничения ввели в аэропорту Волгограда, в половине шестого утра — в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Калуги (Грабцево).
Только в шесть утра Волгоград снова стал принимать и выпускать самолеты, следом возобновили работу аэропорты Геленджика и Краснодара.
В девять утра временные ограничения ввели в аэропорту Домодедово и в Жуковском (Раменское). Через полтора часа их сняли. Одновременно с этим заработал аэропорт Калуги.
Где задержки и отмены рейсов сегодня, 24 октября
24 октября аэропорт Шереметьево столкнулся с задержками рейсов. По данным онлайн-табло, среди вылетов откладываются самолеты в Касабланку, Магас, Салехард, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью. С опозданием прибудут рейсы из Салехарда, Антальи, Сыктывкара, Волгограда, Казани, Астрахани, Минеральных Вод, Иркутска, Сочи, Калининграда, Эр-Рияда, Шарм-эш-Шейха.
Сложная ситуация складывается в аэропорту Домодедово. На вылет задержаны рейсы в Бишкек, Калининград, Баку, Краснодар, Анталью, Новосибирск, Волгоград, Сочи, Минск. Позже запланированного времени прилетят борты из Самарканда, Баку, Минска, Якутска, Иркутска, Новосибирска, Калининграда, Волгограда.
Из аэропорта Краснодара с опозданием вылетят самолеты в Тбилиси, Стамбул. Также отменены рейсы в Санкт-Петербург и Москву. На прилет задержатся рейсы из Москвы, Екатеринбурга. Отменен один рейс из столицы.
В аэропорту Сочи откладываются рейсы в Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Екатеринбург, Казань. Позже назначенного времени прибудут самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Антальи, Казани, Белграда, Еревана.
