24 октября 2025 в 11:43

Ситуация в аэропортах РФ 24 октября: задержки рейсов, что в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские регионы вновь подверглись атаке украинских дронов, из-за чего некоторые аэропорты были вынуждены временно прекратить работу. Какова ситуация сегодня, 24 октября, что известно о задержках и отменах рейсов?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 24 октября

Ночью 24 октября над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно. Утром сбили 25 дронов ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о трех сбитых силами ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Кроме того, о звуках взрывов сообщали жители подмосковного Раменского и жители Дубны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажного дома в Красногорске — пострадали пять человек.

На фоне этого ночью и утром приходилось закрывать воздушное пространство над некоторыми регионами. Около двух часов ночи по московскому времени ограничения ввели в аэропорту Волгограда, в половине шестого утра — в аэропортах Геленджика, Краснодара (Пашковский), Калуги (Грабцево).

Только в шесть утра Волгоград снова стал принимать и выпускать самолеты, следом возобновили работу аэропорты Геленджика и Краснодара.

В девять утра временные ограничения ввели в аэропорту Домодедово и в Жуковском (Раменское). Через полтора часа их сняли. Одновременно с этим заработал аэропорт Калуги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где задержки и отмены рейсов сегодня, 24 октября

24 октября аэропорт Шереметьево столкнулся с задержками рейсов. По данным онлайн-табло, среди вылетов откладываются самолеты в Касабланку, Магас, Салехард, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью. С опозданием прибудут рейсы из Салехарда, Антальи, Сыктывкара, Волгограда, Казани, Астрахани, Минеральных Вод, Иркутска, Сочи, Калининграда, Эр-Рияда, Шарм-эш-Шейха.

Сложная ситуация складывается в аэропорту Домодедово. На вылет задержаны рейсы в Бишкек, Калининград, Баку, Краснодар, Анталью, Новосибирск, Волгоград, Сочи, Минск. Позже запланированного времени прилетят борты из Самарканда, Баку, Минска, Якутска, Иркутска, Новосибирска, Калининграда, Волгограда.

Из аэропорта Краснодара с опозданием вылетят самолеты в Тбилиси, Стамбул. Также отменены рейсы в Санкт-Петербург и Москву. На прилет задержатся рейсы из Москвы, Екатеринбурга. Отменен один рейс из столицы.

В аэропорту Сочи откладываются рейсы в Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Екатеринбург, Казань. Позже назначенного времени прибудут самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Антальи, Казани, Белграда, Еревана.

