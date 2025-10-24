Погода в Москве в пятницу, 24 октября: будут слякоть и снег с дождем?

Погода в Москве в пятницу, 24 октября: будут слякоть и снег с дождем?

В Москве сегодня ожидается облачность с прояснениями, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о погоде в столице в пятницу, 24 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 24 октября

По словам Поздняковой, дождей, в отличие от остальных дней на этой неделе, сегодня не будет. В пятницу, 24 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Согласно ее прогнозу, в этот день на пару часов выглянет солнце, а дневная температура воздуха прогреется до плюс 8–10 градусов тепла.

«Дождей в пятницу не будет, каких-либо прямо существенных осадков точно не будет. Солнце появится на пару часов, но будет, конечно, преобладать облачная погода. А вот в выходные снова ожидаются кратковременные и локальные осадки», — добавила Позднякова.

Синоптик также сообщила NEWS.ru, что конец октября в Москве будет довольно теплым, отрицательных значений температуры в ночные часы не прогнозируется.

«А вот что касается первой пятидневки ноября, там не исключены осадки уже в смешанной фазе. Это может быть и дождь, сменяющийся мокрым снегом, и понижение температуры до отрицательных значений в ночные часы. Поэтому надо радоваться периоду теплой, хотя и сырой погоды в течение оставшихся дней октября и готовиться к тому, что праздничные дни в ноябре в столице будут не слишком комфортными с точки зрения погоды», — отметила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 24 октября москвичам все же нужно ждать дождей.

«В течение дня через Центральную Россию скользнет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Небо нахмурится, пройдут дожди интенсивностью до 6 л небесной воды на метр площади. Ветер южных румбов, 4–9 м/с. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 7–10 градусов, что выше климатической нормы. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст.», — написал он.

Тишковец добавил, что в выходные, несмотря на сложные метеоусловия, обусловленные теплым сектором циклона, в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода.

«В субботу в ночное время облачно и обойдется без осадков, на термометрах — плюс 4–7 градусов, днем забарабанит дождь и потеплеет до плюс 8–11 градусов. Ветер юго-восточный, усилится до 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 24 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург постепенно окажется в теплом секторе циклона, выходящего на запад Скандинавии. В регионе ожидается облачная погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут дожди.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 8–10 градусов, в Ленинградской области — плюс 6–11 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 25 октября, в городе небольшие дожди, ночью — плюс 7–9 градусов, днем — плюс 11–13 градусов.

Читайте также:

Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, как будут наказывать

Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 октября