Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, реакция Путина

Президент России Владимир Путин поддержал идею о полном запрете курительных устройств в стране, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета Федерации. Что об этом известно, когда введут запрет и как будут наказывать за вейпы и айкосы?

Что известно о запрете вейпов в России

В августе этого года Путин поддержал идею Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал тогда Путин.

Он также одобрил предложение губернатора испытать инициативу в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Тему вейпов Никитин поднял еще в июне. Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если с такой инициативой выступит правительство. В Думе уже рассматривается несколько похожих законопроектов, внесенных депутатами.

Никитин связал использование таких электронных устройств с проблемами демографии и отметил, что речь идет в том числе о здоровье нации. По его словам, активными пользователями гаджетов для потребления никотинсодержащей продукции являются школьники.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Президент России поддержал идею о полном запрете курительных устройств. В том числе средств нагревания табака, так называемых айкосов. Ждем принятия соответствующего закона, потому что считаем, что он имеет огромное значение для долгосрочного эффекта в демографии и для пропаганды здорового образа жизни. <…> [Говорят], мол, вейпы уберут, а айкосы оставят. Все ровно наоборот. Идея касается полного запрета всех электронных систем доставки никотина. Никаких исключений и лоббистских лазеек не предусмотрено», — сообщил Никитин в Совете Федерации в четверг, 23 октября.

Когда в России могут запретить вейпы

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в сентябре заявил, что закон о полном запрете вейпов могут принять к 2026 году. По его словам, в правительстве прорабатываются соответствующие решения.

«Хотя дискуссия продолжается, потому что это определенные потери для бюджета. Мы в свою очередь говорим, что потери для бюджета страны будут гораздо больше на лечение этих пациентов — от онкологических заболеваний, на трансплантацию легких и прочее. Нас поддерживает много ведомств, и мы надеемся, что это приведет к нужному результату», — рассказал депутат «Парламентской газете».

Он добавил, что в законопроекте будут прописаны не только вещества, подлежащие запрету, но и устройства.

«У нас в законе об охране здоровья есть пункт о запрете продажи никотинсодержащих продуктов несовершеннолетним. Например, снюса или других веществ — все они прописаны, как и способы доставки никотина. В законе также будет прописано не только, какие вещества будут запрещены, но и само устройство. Не факт, что новое не появится. Но если появится, значит будем добавлять в перечень», — пояснил парламентарий.

Во вторник, 21 октября, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в киосках и павильонах, расположенных на остановках. Эта мера дополнит существующие ограничения на продажу табачной продукции в зданиях вокзалов и аэропортов.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Пока не известно, какое наказание введут в России при полном запрете вейпов, однако в феврале 2025 года были увеличены штрафы за их реализацию среди несовершеннолетних. Так, за продажу детям табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для их употребления, в том числе кальянов и вейпов, штраф теперь составляет 200–300 тысяч рублей для физических лиц, 500–700 тысяч рублей для должностных лиц и 1,5–2 млн рублей для юридических лиц.

Кроме того, возросли штрафы за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюс). Для граждан они составили 150–200 тысяч рублей, для должностных лиц — 300–500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа в Будапеште: будет или нет, реакция западных СМИ

Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»

Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости