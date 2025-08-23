Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 00:43

Регионам могут дать возможность полностью запрещать вейпы

Путин оценил идею передать регионам полномочия по полному запрету вейпов

Жидкость для вейпа Жидкость для вейпа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам полномочий по полному запрету электронных сигарет. Соответствующее предложение внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с главой государства в Сарове.

Политик обратил внимание на тревожную тенденцию распространения электронных сигарет среди несовершеннолетних. Он подчеркнул готовность Нижегородской области стать пилотным регионом для реализации полного запрета на оборот вейпов, включая розничную и оптовую торговлю.

Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение, — ответил Путин.

Президент незамедлительно поддержал инициативу, отметив ее актуальность и важность. Данное решение направлено на защиту здоровья подрастающего поколения и борьбу с распространением вредных привычек среди молодежи.

Ранее Путин прокомментировал обучение иностранных студентов атомным специальностям в России. Он назвал этот факт важным элементом «мягкой силы» РФ. На данный момент обучение проводят представители проекта Росатома «Обнинск тех» — его проходят специалисты, в том числе, из зарубежных государств.

