Встреча Путина и Трампа в Будапеште: будет или нет, реакция западных СМИ

Встреча Путина и Трампа в Будапеште: будет или нет, реакция западных СМИ

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Что он сказал, будет встреча или нет, как на слова главы Белого дома отреагировали западные СМИ?

Что сказал Трамп о встрече с Путиным в Будапеште: будет или нет

Ночью 23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, о подготовке которой сообщалось после телефонного разговор лидеров России и США 16 октября. В то же время американский лидер допустил, что подобный очный контакт может состояться в будущем.

«Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата. <…> После каждого разговора с Владимиром у меня остаются хорошие впечатления от беседы, но дальше слов дело не доходит», — сказал глава Белого дома.

После разговора с Путиным в середине октября Трамп заявил, что их личная встреча может состояться «через пару недель или чуть больше». Предполагалось, что президентскому саммиту будет предшествовать встреча делегаций на высоком уровне при участии спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса со стороны США.

Подготовка к саммиту в Будапеште началась сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который был в Москве 16 октября на Российской энергетической неделе, провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау. На следующий день на связь с Путиным вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

20 октября Лавров переговорил по телефону с Рубио; российская сторона назвала встречу «конструктивной», Госдеп указал на «важность предстоящих встреч». После СМИ распространили ряд сообщений о переносе переговоров; представитель администрации Трампа заявил, что нет необходимости в личной встрече глав внешнеполитических ведомств и каких-либо планов по встрече лидеров в ближайшем будущем. 22 октября в Кремле сообщили: по срокам саммита пока «новостей нет».

«Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — сообщил днем 22 октября Виктор Орбан.

Виктор Орбан Фото: Patrick van Emst/IMAGO/Global Look Press

Кто стоит за отменой саммита в Будапеште

Рубио подсказал Трампу идею отмены саммита с Путиным, заявила изданию Fakt специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

«Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром», — пояснила она.

Как западные СМИ отреагировали на слова Трампа

Издание Politico утверждает, что быстрая отмена встречи «стала следствием нежелания России отступить от своих максималистских позиций». В материале говорится, что Москва призывает к устранению коренных причин конфликта на Украине, при которых растущее сближение с Европой и стремление вступить в НАТО являются для РФ экзистенциальной угрозой. Там же добавили, что встреча президентов России и США на Аляске завершилась безрезультатно с точки зрения попыток Трампа добиться уступок от Путина.

FInancial Times пишет, что решение об отмене саммита «созрело» после разговора Лаврова и Рубио по телефону. Трамп, как утверждается, все больше разочаровывается в «отказе Путина идти на уступки в мирных переговорах».

Венгерское издание Hungarian Conservative указало, что после шести дней интенсивных дипломатических переговоров перспективы встречи президентов РФ и США остаются неясными. В материале отметили: может показаться, что Трамп выдохся после соучастия урегулированию между Израилем и ХАМАС. Препятствия к мирному процессу на Украине, считают журналисты, лежат не только в дипломатической или стратегической плоскости. Так, «отказ России идти на компромисс — безусловно, один из факторов, но целенаправленные, скоординированные усилия ЕС, западных СМИ и Киева по подрыву диалога оказались столь же, если не более эффективными в подрыве всякого пути к миру».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 23 октября: морозы до -5 и снег с дождем?

Прилет в ТЭЦ-6 в Киеве, Чернигов без света: удары по Украине 23 октября