23 октября 2025 в 11:28

Прилет в ТЭЦ-6 в Киеве, Чернигов без света: удары по Украине 23 октября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские БПЛА сегодня нанесли удары по целям в Киеве. Где уничтожали энергетику Украины 23 октября, сколько было ударов, что известно?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 23 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 23 октября ВС РФ запустили по целям на Украине 130 ударных БПЛА типа «Герань-2» и «Гербера».

ВСУ официально подтвердили попадание 25 ударных БПЛА в 11 районах, а также падение обломков беспилотников еще в 11 районах. Воздушные силы могут намеренно занижать количество пораженных целей; так, ничего не упоминается о запуске трех баллистических ракет «Искандер-М» по целям близ Кременчуга, о которых пишут другие источники.

Утром 23 октября удары БПЛА по целям на Украине продолжаются. Так, воздушные силы отмечают появление «Гераней» в Черниговской и Сумской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Киевской ТЭЦ, где были отключения электричества на Украине

Поздним вечером 22 октября под удар российских БПЛА попала электростанция в Киеве.

«Предварительно, под удар попала ТЭЦ-6 и некий объект в Киеве. На месте прилетов возник пожар. Из необычного: для прорыва ПВО „Герани“ ушли на предельно малые высоты», — утверждает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Также источники сообщают о поражении Вышгородской (Киевской) ГЭС, расположенной выше по течению Днепра. Ее плотина удерживает воды Киевского водохранилища, способные затопить большую часть столицы Украины в течение нескольких часов.

Позже стало известно о пожаре в Киеве после ударов. Огнем была охвачена территория бывшей Киевской шелковой фабрики на улице Кирилловской.

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения света в Киеве и области на 23 октября. В столице Украины свет отключают на срок от 4 до 11 часов в сутки, в Киевской области — на 8–9 часов в сутки.

Фото: Социальные сети

Еще один удар «Герани» нанесли Днепровской ТЭЦ в Каменском (Днепропетровская область). По другим данным, под атакой оказалась Среднеднепровская ГЭС. Кроме того, сообщается о серии прилетов и пожаре на электростанции и Днепровском металлургическом комбинате. Очаги повышения температуры зафиксированы спутниковой системой слежения за пожарами FIRMS.

«Короче, дышать невозможно, „Днепрострой“ — завод горит, просто горит!» — приводит «Южный фронт» слова очевидцев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 23 октября

Telegram-канал LOSTARMOUR привел список зафиксированных ударов «Гераней» и «Гербер» в ночь на 23 октября. Так, взрывы были отмечены в Новгороде-Северском (Черниговская область), подробности неизвестны.

Серию попаданий с последующими вторичными детонациями слышали в Павлограде (Днепропетровская область). Подробности неизвестны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что в районе Херсона ударом корректируемых авиабомб было уничтожено большое подразделение ВСУ.

«Камышаны — прилет КАБ. Накрыли большое подразделение ВСУ. 200–250 бойцов примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам — будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», — сообщил Лебедев в своем Telegram-канале.

«Хроники Гераней» пишут об ударе тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» по объектам Полтавской области, в районе города Кременчуга. Ранее в Кременчуге под удар попали объекты нефтегазовой инфраструктуры, зафиксирован мощный пожар.

«Из необычного этой ночью: два мощных взрыва в Харькове. И последующий пожар в Новобаварском районе. Предварительно, горел ТЦК», — отмечают «Хроники Гераней».

Источники подполья на Украине сообщили о массированных ударах по целям в Лозовой (Харьковская область).

«В Лозовой, Харьковская область, очень много „Гераней“ летает, что-то взрывают. Думаю — по энергетике. Света нет, ну, наверное, во что-то попало, потому что дрожали окна, двери и пол. И связь стала плохой. Не менее шести-семи прилетов. По звуку и удалению — может быть депо и рядом тяговая подстанция», — приводит данные источников Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели поражены на Украине утром 23 октября

Утром беспилотники ВС РФ продолжали наносить удары по Сумской и Черниговской областям.

«Основная масса ударов „Гераней“ идет по целям в Таранском Сумской области. В лесопарке на северо-востоке этого поселка три пионерлагеря», — отмечают «Хроники Гераней».

Также отмечается два удара «Искандер-М» по целям в Черниговской области. О последствиях не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября

Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева

