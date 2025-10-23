Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 октября

Дежурные силы ПВО успешно провели перехват и уничтожение восьми украинских БПЛА над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

«Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказано в публикации.

Один человек погиб при атаке украинских беспилотников на село Кукуевка в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Уточняется, что удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю.

Кроме того, ранения получили еще двое мужчин. У одного пострадавшего диагностирована баротравма и осколочное ранение руки. Мирных жителей доставили в Валуйскую ЦРБ.

«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы», — сказано в заявлении.

ВСУ дважды обстреляли город Грайворон в Белгородской области, заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель получил тяжелые ранения. Пострадавшего с минно-взрывной травмой экстренно доставили в больницу.

«Город Грайворон дважды подвергся вражеским обстрелам. <…> Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнул губернатор.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в Макеевке от удара БПЛА получила ранения еще одна женщина 1963 года рождения.

«На автодороге Светлодарск — Новолуганское в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на автомобиль тяжело ранен мужчина 1980 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1950 г. р. и мужчина 1949 г. р.», — сказано в публикации.

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 58 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака произошла 21 октября в вечерние часы.

«21 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака была отражена в течение нескольких часов днем 21 октября.

«21 октября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

