«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября

Российские «Кинжалы» ударили по объектам ВПК Украины, ВСУ бегут в плен, НАТО использует Киев для подготовки военного столкновения с Москвой. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские «Кинжалы» нанесли мощный удар по энергетическим объектам ВСУ

Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ведомстве пояснили, что эти действия являются ответом на атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты на территории Российской Федерации, которые были охарактеризованы как террористические.

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

ВСУ массово сдаются в плен

На фоне активных попыток Киева сдержать наступление российских войск все больше украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, такая ситуация связана с нежеланием солдат погибать за президента Украины Владимира Зеленского. Комментарий последовал за сообщениями о сдаче в плен бойцов полка «Скала».

Рогов пояснил, что «Скала» является штурмовым подразделением, которое постоянно используют на самых сложных участках фронта.

«Принцип простой: Зеленский сегодня кидает абсолютно всех, кто хоть как-то может остановить наступление российской армии. С этим связано то, что все больше людей в форме ВСУ сдаются в плен, переходят на мирную сторону, прекрасно понимая, что иначе их век будет короток, и умирать за режим Зеленского у них большого желания нет», — пояснил Рогов.

Российские военные освободили населенные пункты на Днепропетровщине и в Запорожье

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области. В боевых операциях принимали участие военнослужащие группировок войск «Центр» и «Восток».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

НАТО готовится воевать с Россией

Страны НАТО превратили Украину в масштабный полигон для испытаний вооружений в рамках подготовки к возможному крупномасштабному конфликту с Россией, считает военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, Альянс проверяет в боевых условиях различные виды вооружения для оценки их эффективности и повышения коммерческой стоимости.

«НАТО обкатывает новые виды вооружения, поставляя их на Украину, которую превратили в гигантский полигон. Любое оружие, которое проходит поле боя, получает добавленную стоимость. На него даже устанавливают шильдик. Во-первых, так реально можно испытать, на что такое оружие годится. Во-вторых, это, конечно же, ставит его сразу в выгодные условия на различных салонах и оружейных международных выставках. Так западники достаточно остроумно утилизируют старое оружие и запускают производство, готовясь к большой войне с Россией», — пояснил Артамонов.

Эксперт также отметил, что Запад не намерен отпускать Украину, поскольку не рассматривает ее как независимое государство. По мнению Артамонова, зарубежные страны считают эту территорию своей собственностью, включая земельные угодья и природные ресурсы. Он добавил, что даже украинское руководство, согласно этой позиции, не обладает реальной самостоятельностью.

Российские военные уничтожили бункер на Украине

Вооруженными силами России был нанесен удар по украинскому штабному бункеру в Киевской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в бункере в момент удара находились офицеры из стран — членов НАТО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также подпольщик сообщил о других успешных ударах российских военных: был поражен цех по производству двигателей для беспилотников недалеко от аэропорта Жуляны, а также уничтожен тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе. По его словам, при атаке на лагерь погибли около 10 военнослужащих, 17 человек были госпитализированы.

Читайте также:

Украинские войска лишились истребителя

Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР

«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине