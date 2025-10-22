Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:44

Украинские войска лишились истребителя

Минобороны России сообщило об уничтожении Су-27 ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ, три управляемые авиабомбы и 224 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также были перехвачены четыре крылатые ракеты и четыре снаряда системы HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в качестве ответа на атаки ВСУ по гражданским целям на территории России. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении. Уничтоженные блиндажи находились в лесополосе близ северного побережья Клебан-Быкского водохранилища.

