22 октября 2025 в 14:19

«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине

Член ОП Рогов: Зеленский отправляет на фронт психически нездоровых людей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает ужесточать мобилизационные мероприятия, отправляя на фронт лиц с физическими и психическими отклонениями, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, людей в буквальном смысле «набирают на убой». Он не исключил, что в ближайшей перспективе в стране могут снизить призывной возраст.

Мобилизация на Украине усиливается и ужесточается. Хватают даже тех, кто имеет отсрочки, законные права не идти в армию, а также больных людей, зачастую даже умственно отсталых. Не говоря уже и о других проблемах. Тем не менее этим людям всучивают в руки автоматы и заставляют идти умирать на передовую. Зачем это делается? Конечно, для того чтобы оттянуть конец режима Зеленского, который неизбежен и неминуем. Все идет к тому, что будет запущена мобилизация женщин и произойдет снижение призывного возраста. У режима Зеленского еще есть несколько шагов в запасе, которые он применит, чтобы набрать людей на убой, — высказался Рогов.

Ранее заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил, что качество кадров в украинской армии продолжает ухудшаться. Он отметил, что проблема заключается не в возрасте мобилизуемых, а в отсутствии справедливости при призыве отдельных социальных групп.

