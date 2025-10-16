Качество кадров в Вооруженных силах Украины продолжает ухудшаться, заявил заместитель командира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин в эфире телеканала «Новости.Live». Офицер отметил, что проблема заключается не в возрасте мобилизуемых, а в отсутствии справедливости при призыве отдельных социальных групп.

Если мы говорим о тех кадрах, которые сейчас поступают в ВСУ, то, очевидно, они ежедневно ухудшаются. И в учебных центрах человеческий ресурс ухудшается. Но мне кажется, надо начать не с понижения возраста мобилизации, а со справедливости, — сказал военный.

Ранее политолог, экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что украинские власти осуществляют политику этнических чисток путем приоритетной мобилизации русскоязычных жителей восточных и южных регионов Украины. По его словам, командование ВСУ также стремится использовать более высокие боевые качества данной категории граждан в сравнении с населением западной части страны.

Кроме того, стало известно о наибольшем количестве случаев уклонения от мобилизации среди жителей западных областей Украины. В таких городах, как Львов, Тернополь и Ивано-Франковск зафиксирована самая высокая концентрация уклонистов, а общее число граждан, избегающих призыва, достигает 1,5 млн человек.