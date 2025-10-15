Киевские власти проводят этническую чистку, мобилизуя и отправляя на фронт в первую очередь русское население Восточной и Южной Украины, сказал NEWS.ru политолог, экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, таким образом ВСУ также стремятся воспользоваться боевыми качествами русскоязычного населения, более высокими по сравнению с жителями Западной Украины.

Давно было подмечено, что русские — лучшие бойцы, чем украинцы, тем более с западных областей. Те части, где преобладают этнические русские, более устойчивы и в обороне, и в атаке. Понимая это, Киев проводит своеобразную этническую чистку — мобилизует прежде всего русское население из восточных и южных областей Украины. Так Киев, во-первых, получает людей, которые лучше воюют по сравнению с призванными с Западной Украины, а во-вторых, посылает на убой в первую очередь именно тех, кто русский по духу и по крови, избавляясь от потенциально опасных для него слоев населения, — пояснил Царев.

Ранее сообщалось, что жители Западной Украины оказались самыми злостными уклонистами от мобилизации в вооруженные силы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские источники. В частности, речь идет о Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. По представленным данным, на Западной Украине скрывающихся от мобилизации почти в 10 раз больше, чем в Киеве и Одессе. При этом в общей сложности военного призыва избегают 1,5 млн украинцев.