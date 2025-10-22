Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:30

Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР

Подразделение ВСУ потеряло половину бойцов за три недели боев в Шандриголове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделение Вооруженных сил Украины понесло значительные потери в ходе боевых действий в населенном пункте Шандриголово в ДНР, сообщил пленный солдат ВСУ Иван Бондаренко в беседе с ТАСС. По его словам, за три недели боев из 40 человек в строю осталось менее 20.

Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18, — сказал военнопленный.

Бондаренко, проходивший службу в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, был захвачен в плен военнослужащими группировки войск «Запад» непосредственно в районе Шандриголово. Солдат отметил, что со стороны российских военных к пленным относились корректно и предоставляли необходимые условия содержания.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о возможном продвижении российских войск в Днепропетровскую область для ослабления группировки ВСУ в Херсоне. По его мнению, такое наступление вынудит украинское командование перебрасывать силы. Он также подтвердил практически полное освобождение территории ЛНР и значительные успехи в ДНР, Запорожье и Херсоне.

Россия
ДНР
ВСУ
пленные
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Раскрыто, могли ли США изменить свою позицию о саммите в Венгрии из-за ЕС
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.