Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР Подразделение ВСУ потеряло половину бойцов за три недели боев в Шандриголове

Подразделение Вооруженных сил Украины понесло значительные потери в ходе боевых действий в населенном пункте Шандриголово в ДНР, сообщил пленный солдат ВСУ Иван Бондаренко в беседе с ТАСС. По его словам, за три недели боев из 40 человек в строю осталось менее 20.

Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18, — сказал военнопленный.

Бондаренко, проходивший службу в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, был захвачен в плен военнослужащими группировки войск «Запад» непосредственно в районе Шандриголово. Солдат отметил, что со стороны российских военных к пленным относились корректно и предоставляли необходимые условия содержания.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о возможном продвижении российских войск в Днепропетровскую область для ослабления группировки ВСУ в Херсоне. По его мнению, такое наступление вынудит украинское командование перебрасывать силы. Он также подтвердил практически полное освобождение территории ЛНР и значительные успехи в ДНР, Запорожье и Херсоне.