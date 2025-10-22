Бойцы Вооруженных сил Украины добровольно сдаются в плен из-за нежелания умирать за президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, комментируя сообщение, что ряд солдат из полка «Скала» сложили оружие. По его словам, Киев мобилизует все доступные силы для сдерживания российских войск.

Я бы не назвал «Скалу» заградотрядом или внутренним отрядом, потому что это штурмовой полк. Они созданы для штурмов, то есть их постоянно бросают на передовую и особо не жалеют. Принцип простой: Зеленский сегодня кидает абсолютно всех, кто хоть как-то может остановить наступление российской армии. С этим связано то, что все больше людей в форме ВСУ сдаются в плен, переходят на мирную сторону, прекрасно понимая, что иначе их век будет короток, и умирать за режим Зеленского у них большого желания нет, — пояснил Рогов.

Он рассказал, что неоднократно встречал пленных из «Скалы». По его словам, чаще всего это люди, которых просто схватили на улице и отправили на фронт. Рогов подчеркнул, что на Красноармейском направлении многие бойцы данного полка сдаются российским военным из группировки «Центр».

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении ВСУ совершили три контратаки за сутки. В операциях участвовал 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», который ранее восстановил свою боеспособность. Все попытки наступления оказались неудачными.