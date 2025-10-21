Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 21:01

ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 58 украинских беспилотников над Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака произошла 21 октября в вечерние часы.

21 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее операторы беспилотников Южной группировки войск ликвидировали четыре укрытия ВСУ в лесу у Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении. FPV-дроны поразили блиндажи, включая укрытие 12-й бригады Национальной гвардии Украины. Также были обнаружены и нейтрализованы пункты управления украинской беспилотной авиацией и скопление живой силы.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ запускают беспилотники на Батайск через Азовское море, сделав Ростовскую область приоритетной целью. Он охарактеризовал атаки по гражданской инфраструктуре как тактику террора, сравнив их с обстрелами Лондона ракетами «Фау-2» во время Второй мировой войны.

