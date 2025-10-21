Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Батайск

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники на Батайск через Азовское море, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев сделал Ростовскую область приоритетной целью для своих атак.

Думаю, ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море. Скорее всего, Киев сделал Ростовскую область приоритетной целью, где может располагаться штаб Южного военного округа. Чем больше наших успехов на фронте, тем чаще ВСУ будут прибегать к таким пакостям, — пояснил Дандыкин.

По словам военэксперта, западные страны не хотят замечать атаки украинской армии на объекты гражданской инфраструктуры РФ. Он добавил, что тактика ударов ВСУ по мирным городам напоминает действия нацистов, обстреливавших Лондон ракетами «Фау-2».

[Атаки ВСУ на города РФ] — это галимый терроризм, но Запад на него не обращает внимания. Это то, что [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) обещает и пытается сделать. Это было в Крыму, Новороссийске, это бывает на Брянщине, на границе. Это агония киевского режима. Они хотят посеять раздражение и чувство безысходности среди россиян. Это как нацисты били по Лондону ракетами «Фау-2», вообще без цели. Зеленский делает так же, пока у ВСУ хватает БПЛА, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Из поврежденного дома было эвакуировано 20 человек.