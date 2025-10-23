Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 00:19

Взрыв на предприятии в Копейске: сколько погибших, что произошло

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На промышленном предприятии города Копейска Челябинской области 22 октября произошел мощный взрыв, есть жертвы. Что об этом известно, сколько человек погибло?

Что известно о взрыве в Копейске 22 октября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале заявил, что вечером в среду, 22 октября, на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления», — написал Текслер.

По его словам, в результате инцидента погибли четыре человека. Еще несколько получили травмы.

Также Текслер отметил, что на данный момент информация о прилете БПЛА по промышленному предприятию в городе не подтверждается. Подробности и причины взрыва при этом он не уточнил.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — сказано в заявлении главы региона.

Позднее стало известно, что на предприятии произошел еще один взрыв.

При этом в оперативных службах заявили ТАСС, что количество погибших увеличилось до семи человек, а пострадавших — до шести.

«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до шести. Данные предварительные», — сообщил собеседник агентства.

«Информация по погибшим уточняется. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — написал Текслер.

