Прорыв под Полтавой: оборона и логистика ВСУ трещит по швам, куда дальше

Российские войска совершили прорыв ключевого рубежа обороны ВСУ на реке Янчур в Запорожской области. 19 октября пал Полтавский укрепрайон. Планы противника задержать продвижение ВС РФ до осенней распутицы потерпели крах. Началось масштабное наступление на город Орехов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Почему российская армия активизировалась именно на этом направлении, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о прорыве в Запорожье

После двухнедельных тяжелых боев части российской 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа во главе с генералом Андреем Иванаевым заняли и зачистили от остатков украинских подразделений комплекс укреплений в Полтавке и территорию вокруг нее, сообщает польская газета Myśl Polska.

По данным издания, ВСУ возвели в районе Полтавки, Охотничьего, Новониколаевки, Успеновки, Привольного мощные укрепления, рассчитывая остановить россиян и дотянуть до осенней распутицы и снижения интенсивности боевых действий. Однако российская авиация планирующими бомбами буквально сровняла с землей бункеры, доты и укрытия, похоронив в них украинских военных.

Прорвав ключевой рубеж обороны ВСУ вдоль реки Янчур, ВС РФ начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области, в 40 км от районного центра Гуляйполе. Сейчас российские подразделения проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее ведомство сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе продвижения в Запорожской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что позволило добиться успеха ВС РФ в Запорожье

Прорыв на Запорожском направлении открывает Вооруженным силам РФ дорогу на Гуляйполе, что является ключевым этапом в изменении линии фронта, отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, Гуляйполе — это крупный укрепрайон.

«Вдоль реки Янчур, протекающей с севера на юг, противник выстроил оборонительную линию, чтобы не допустить обхода этого укрепрайона с севера. Ранее наши вооруженные силы подошли вплотную к Гуляйполю с юга, но не штурмовали его в лоб, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Сейчас благодаря наступлению с востока — с территории ДНР — мы вошли в Днепропетровскую и Запорожскую области, вышли к реке Янчур и пересекли ее в трех местах, включая район Полтавки на юге и Днепропетровскую область на севере».

Активизация боевых действий на Запорожском направлении, по мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца, произошла из-за серьезного просчета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Сырский снял и перебросил несколько подразделений и даже целых частей на Сумское и Харьковское направления. Мы блестяще воспользовались этой ситуацией, вынудив противника оголить Запорожский фронт», — пояснил аналитик NEWS.ru.

Какие перспективы открываются российской армии

Взлом укрепрайона в Запорожье позволяет ВС РФ наносить удары по основной трассе снабжения Гуляйполя, идущей с севера, сообщил Онуфриенко. По его словам, российские подразделения находятся в 6–8 км от этой дороги.

«Это позволяет применить зарекомендовавшую себя тактику окружения мощных укрепрайонов и перерезания линий снабжения подразделений ВСУ, что минимизирует наши потери и увеличивает потери противника, — рассказал эксперт. — Перспективы этого наступления — изменение линии фронта в нашу пользу на Запорожском направлении, которое было относительно стабильным последние два года, за исключением тактических успехов под Ореховом и на берегу Днепра. Это позволит освободить значительные части Запорожской и Днепропетровской областей».

Российская армия сегодня контролирует всего 50–70% Запорожской области, что является недостаточным, отметил Баранец.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Мы активизируем бои, чтобы противник прекратил артиллерийские удары по Запорожской АЭС и ее окрестностям, которые могут привести к серьезной катастрофе. Перспективы этого направления — полный контроль над Запорожской областью. Это стратегическая задача нашей армии на данном направлении», — указал военный обозреватель.

По словам начальника Центра специального назначения «БАРС-Сармат», сенатора Дмитрия Рогозина, это направление — самое очевидное, поскольку приближает ВС РФ к городу Запорожье.

«За Запорожьем выше по руслу Днепра находится Днепропетровск. Взятие обоих городов будет означать контроль над крупнейшими промышленными регионами русскоязычной Левобережной Украины. Обвал фронта на этом направлении автоматически обеспечит зачистку всего Донбасса от войск марионеточного киевского режима», — заявил сенатор NEWS.ru.

