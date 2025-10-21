Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 03:00

Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

ВКС РФ под Запорожьем уничтожили военный склад, цех по сборке дронов и подразделение с иностранными операторами БПЛА, сообщили в пророссийском подполье. Под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные части украинской разведки. МО РФ эту информацию не комментировало. Насколько эффективны удары ВС РФ, как бороться с «распылением» ВПК Украины по малым мастерским и приведут ли атаки на инфраструктуру к краху режима Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по Украине

Российские военные за сутки с 19 по 20 октября поразили объекты энергетики, которые необходимы для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, под удар попали места хранения дронов ВСУ, а также пункты временной дислокации военных.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в Днепропетровской области удар был нанесен по промышленным объектам, в Черниговской — по объектам энергетики, в Одесской — по логистике и топливным объектам, а в ЛНР — по складам и ремонтным площадкам ВСУ.

«Россия продолжает комбинированные удары по энергетике и ВПК, растягивая украинскую ПВО от Чернигова до Одессы. Повторные налеты через несколько часов указывают на доработку целей после разведки последствий», — отметил подпольщик. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Насколько эффективны удары ВС РФ по Украине

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что, по сравнению с ударами прошлого и позапрошлого годов, нынешние атаки ВС РФ по украинскому ВПК стали более избирательными, точными и интенсивными.

«Проводят атаки по портовой инфраструктуре, тем самым усложняется доставка грузов морским путем. Удары также наносятся по тепловозам и железнодорожным станциям, что затрудняет перевозку войск и горючего для ВСУ в район ведения боевых действий. Кроме того, по предприятиям, где производятся детали для ракет „Фламинго“ либо „Сапсан“. Эти атаки сыграли роль в сокращении применения этого высокоточного украинского оружия», — отметил Кнутов.

По его словам, сейчас самое главное, что ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам и объектам газовой инфраструктуры.

«Это привело к тому, что Украина не в состоянии создать на зиму достаточный запас газа, то есть закачать в хранилище нужный объем голубого топлива. А вывод электрических подстанций ведет к тому, что нарушается работа предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В совокупности это все значительно осложняет снабжение украинской армии, особенно в Донбассе, и облегчает действия наших войск», — подчеркнул Кнутов.

По мнению доктора военных наук капитана I ранга запаса Константина Сивкова, главное в ударах ВС РФ по энергетике Украины заключается в переходе от атак на распределяющие мощности к ударам по производящим предприятиям.

«Если распределительные подстанции противник может восстанавливать относительно быстро — в течение месяца-полутора, а иногда и в течение двух-трех недель, то разрушенные гидроэлектростанции и теплоэлектростанции требуют восстановительных работ в течение нескольких месяцев, а то и лет. Конечно, их потеря сказывается на работе ВПК Украины: прерывают или останавливают работу мастерские, где нужна сварка или непрерывное обеспечение энергией: ремонт военной техники, производство крупных дальних беспилотников, выплавка стали и производство взрывчатки», — сказал Сивков NEWS.ru.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Как ВС РФ могут бороться с «распылением» ВПК Украины

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что в ответ на удары ВКС РФ Киев стал «распылять» свой ВПК по мелким цехам и чуть ли не гаражным мастерским. Их труднее обнаружить, быстрее восстановить в случае удара, и они могут производить большое количество тактического оружия и ремонтировать технику.

«Получается, что производство, например, FPV-дронов противник может наладить буквально в любом гараже. Бороться с этим довольно трудно. И главное препятствие — в обнаружении таких мастерских. Однако, как показывает опыт, разведка ВС РФ регулярно обнаруживает такие объекты, и они уничтожаются. Конечно, бить по ним „Искандерами“ или „Калибрами“ слишком дорого, но удары дронами „Герань“ в этих случаях вполне эффективны и оправданы по стоимости», — пояснил Сивков.

Кнутов также указал, что эффективно уничтожать уже готовую продукцию вражеского ВПК при транспортировке или на складах.

«Недавно колонна с ракетами „Фламинго“ была поражена с помощью ракет „Искандер“ и тех же самых „Гераней“. Это повлияло на возможности нанесения ударов данным средством поражения по нашей территории. А еще несколько дней назад было уничтожено предприятие, на котором находилось 50 беспилотников „Лютый“, готовых к применению. Поэтому подобные действия очень эффективны», — отметил эксперт.

Вызовут ли удары ВКС РФ социальный взрыв на Украине

По мнению Сивкова, смысл стратегии России в текущем конфликте заключается в подталкивании украинского населения к свержению нынешнего режима в Киеве.

«Когда люди будут в холода без света и тепла и фронт их постоянно проседает, у населения возникнут вопросы к Зеленскому, примерно как в Российской империи к царю в 1917 году. Чисто военными способами Россия могла бы выиграть конфликт за пару месяцев, окружив и разбив врага фланговыми ударами. Возможности для этого есть. Но тогда Москву везде и все называли бы агрессором. Нам же надо защитить тех, кто голосовал за возвращение в состав России, а остальную Украину подвигнуть к свержению их нацистского правительства», — рассказал Сивков.

