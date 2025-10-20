Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 октября 2025 в 12:40

Российские военные уничтожили важные составляющие ВПК Украины

Армия РФ нанесла поражение объектам энергетики, работающим на ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные за сутки поразили объекты энергетики, которые необходимы для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, под удар попали места хранения дронов ВСУ, а также пункты временной дислокации военных в 142 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что вероятным объектом, по которому был нанесен ночной удар в Одесской области, стал прибывший из Румынии груз. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Минобороны сообщило, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО.

