Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы Поддубный: в Одессе уничтожен военный груз из Румынии

Вероятным объектом, по которому был нанесен ночной удар в Одесской области, стал прибывший из Румынии груз, считает военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнем. По предварительным данным, комбинированный удар был нанесен по грузу, прибывшему из Румынии, — написал он.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что портовая инфраструктура Одесской области пострадала в результате ночного удара. По его словам, в регионе работала ПВО. В результате прилетов на территории портовой инфраструктуры произошло несколько возгораний.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения на 90 дней и об очередной всеобщей мобилизации. Таким образом, они продлятся до 5 ноября.

При этом ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приближается к возможному завершению. Однако, по его словам, это не означает, что противостояние обязательно прекратится.