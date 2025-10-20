Зеленский решил продлить военное положение на Украине на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения на 90 дней и об очередной всеобщей мобилизации, сообщается на сайте украинского парламента. Таким образом, они продлятся до 5 ноября.

Инициативы были внесены 20 октября и направлены на рассмотрение руководства Рады, а затем переданы в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приближается к возможному завершению. Однако, по его словам, это не означает, что противостояние обязательно прекратится.

До этого сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании Одесской государственной военной администрации. Руководителем назначен Сергей Лысак. Днепропетровской областью будет руководить его первый заместитель Владислав Гайваненко. Генеральному штабу ВСУ и Одесской областной администрации поручено создать военную администрацию в соответствии с Законом о военном положении.