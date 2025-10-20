Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 11:22

Зеленский решил продлить военное положение на Украине на 90 дней

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения на 90 дней и об очередной всеобщей мобилизации, сообщается на сайте украинского парламента. Таким образом, они продлятся до 5 ноября.

Инициативы были внесены 20 октября и направлены на рассмотрение руководства Рады, а затем переданы в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приближается к возможному завершению. Однако, по его словам, это не означает, что противостояние обязательно прекратится.

До этого сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании Одесской государственной военной администрации. Руководителем назначен Сергей Лысак. Днепропетровской областью будет руководить его первый заместитель Владислав Гайваненко. Генеральному штабу ВСУ и Одесской областной администрации поручено создать военную администрацию в соответствии с Законом о военном положении.

Владимир Зеленский
Украина
военное положение
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.