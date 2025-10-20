Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:22

Удары по Украине сегодня, 20 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 октября, нанесли комбинированный удар по военным объектам, логистике и энергетике Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 20 октября

Российские военные в ночь на 20 октября нанесли удары по шахте «Терновской» в Днепропетровской области, добывающей уголь для энергетики, и по территории порта Южный в населенном пункте Беляры Одесской области, сообщает Telegram-канал «Два майора». Кроме того, по данным военкоров, ВС РФ атаковали цели в Краматорске, Павлограде и Дружковке, один из ударов также пришелся по объекту ВСУ в Корюковке Черниговской области.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина поврежден энергетический объект. Он уточнил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии из-за предыдущих повреждений инфраструктуры. Эту информацию подтвердили и в «Черниговоблэнерго».

«Энергообъект в Нежинском районе — и 2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные», — сообщили в компании.

«Герань-2» «Герань-2» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Удар по Одессе и области был нанесен при помощи беспилотников «Герань», уточнил Telegram-канал SHOT.

«Сильные взрывы в Одессе и области — армия РФ наносит удары по инфраструктуре и военным объектам противника. В местных группах в соцсетях сообщают о „Геранях“ в небе и серии прилетов в районе порта и одного из предприятий в городе Южном. Сейчас там сильный пожар, всего сообщается минимум о 10 прогремевших взрывах. Также о мощных взрывах сообщают жители других районов Одесской области, очевидцы из Днепропетровской и Черниговской областей», — говорится в сообщении канала.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в Днепропетровской области удар был нанесен по промышленным объектам, в Черниговской — по объектам энергетики, в Одесской — по логистике и топливным объектам, в ЛНР — по складам и ремонтным площадкам ВСУ.

«Вывод: Россия продолжает комбинированные удары по энергетике и ВПК, растягивая украинскую ПВО от Чернигова до Одессы. Повторные налеты через несколько часов указывают на доработку целей после разведки последствий», — заявил подпольщик в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

