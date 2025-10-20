Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:30

Военкор указал на необычную деталь в последних атаках украинских дронов

Военкор Котенок сообщил о снижении интенсивности атак беспилотников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины резко сократили количество атак с использованием беспилотников на российские регионы, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Такую особенность он отметил, подводя итоги очередной ночи.

По данным корреспондента, силами противовоздушной обороны было уничтожено всего семь вражеских дронов самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Республики Крым, Брянской, Липецкой и Ульяновской областей.

О попытках атак на НПЗ не сообщается, — заключил Котенок.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что портовая инфраструктура региона пострадала в результате ночного удара. По его словам, в результате прилетов на территории порта произошло несколько возгораний. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные прорвали многоуровневую линию обороны украинской армии на Красноармейском направлении. Бои идут в районе Новопавловки, тяжелые столкновения в Красноармейске.

