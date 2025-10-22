Стало известно о жертвах при взрыве в Копейске

Текслер: четыре человека погибли при взрыве на предприятии в Копейске

В результате произошедшего на предприятии в Копейске Челябинской области взрыва погибли четыре человека, передает губернатор региона Алексей Текслер. По его словам, еще несколько пострадали.

По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало, — сказано в публикации.

Ранее Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

До этого стало известно, что на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие, к месту происшествия сразу выехали спасатели и скорые.

Кроме того, в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей.