Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 22:22

Мирные жители ДНР пострадали от ударов ВСУ

Пушилин: четыре мирных жителя пострадали от атаки украинских БПЛА в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в Макеевке от удара БПЛА получила ранения еще одна женщина 1963 года рождения.

На автодороге Светлодарск — Новолуганское в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на автомобиль тяжело ранен мужчина 1980 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1950 г. р. и мужчина 1949 г. р.,сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал сельскохозяйственный трактор во время полевых работ, о чем сообщили в региональном оперативном штабе. Механизатор получил ранения, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что пожар в одном из цехов газового завода в регионе возник после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что инфраструктура предприятия частично повреждена, но среди сотрудников завода пострадавших нет. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Денис Пушилин
атаки
БПЛА
ДНР
