Мирные жители ДНР пострадали от ударов ВСУ Пушилин: четыре мирных жителя пострадали от атаки украинских БПЛА в ДНР

В результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Он добавил, что в Макеевке от удара БПЛА получила ранения еще одна женщина 1963 года рождения.

На автодороге Светлодарск — Новолуганское в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на автомобиль тяжело ранен мужчина 1980 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1950 г. р. и мужчина 1949 г. р., — сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал сельскохозяйственный трактор во время полевых работ, о чем сообщили в региональном оперативном штабе. Механизатор получил ранения, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале сообщил, что пожар в одном из цехов газового завода в регионе возник после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что инфраструктура предприятия частично повреждена, но среди сотрудников завода пострадавших нет. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.