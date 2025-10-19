Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:41

ВСУ атаковали работающий в поле трактор

В Белгородской области ВСУ ударили дроном по трактору

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области ВСУ ударили БПЛА по работающему в поле трактору, сообщили в региональном оперштабе. Пострадал механизатор. Вся необходимая помощь ему оказана, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

В Белгороде беспилотник ударил по многоквартирному дому и пробил кровлю, в селе Кукуевка повреждена линия электропередачи, в селе Казинка выбиты окна в частном доме и посечен фасад. Дома, постройки пострадали и в других населенных пунктах области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за сутки зафиксировали атаки 99 украинских дронов. Всего ВСУ атаковали девять районов и муниципальных округов, в том числе Белгородский район.

До этого в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

Белгородская область
дроны
ВСУ
атаки ВСУ
