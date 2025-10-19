ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи почти 100 дронов

В Белгородской области за сутки зафиксировали атаки 99 украинских дронов, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Всего ВСУ атаковали девять районов и муниципальных округов, в том числе Белгородский район.

Поселки Майский, Малиновка и Октябрьский, села Бочковка, Варваровка, Красный Октябрь, Лозовое, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Устинка, Ясные Зори, хутора Валковский и Церковный атакованы 27 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены, — отметили в информационном центре.

БПЛА попытались нанести удары по Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Прохоровскому районам, а также по Ракитянскому району. Кроме того, дроны засекли в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском муниципальных округах.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на севере Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что нападение противника было зафиксировано в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском и Боковском районах.

