Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 06:07

Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

Слюсарь: ПВО сбила дроны ВСУ в четырех районах Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны отразили на севере Ростовской области атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Нападение противника было зафиксировано в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском и Боковском районах. Точное количество ликвидированных дронов Слюсарь не сообщил. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен, — проинформировал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.

Позже стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ
Снова рекордный мороз −15? Прогноз погоды в Москве и Питере 20–26 октября
Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника
Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением
Один из цехов российского завода загорелся после атаки дронов ВСУ
«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ
Вши во сне: предупреждение или знак перемен
Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо
День военного связиста: нервная система армии
Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары
Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября
Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине
Российская авиабомба поставила рекорд дальности
Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет
Грязная посуда во сне: эмоциональные и бытовые трактовки
Умер бас-гитарист легендарной американской группы
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.