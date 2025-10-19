Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион

В ночь на 19 октября силы противовоздушной обороны отразили на севере Ростовской области атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Нападение противника было зафиксировано в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском и Боковском районах. Точное количество ликвидированных дронов Слюсарь не сообщил. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском районе. Огонь был оперативно потушен, — проинформировал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.

Позже стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре.