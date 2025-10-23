Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 02:49

ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью

Гусев: силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Воронежской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы ПВО успешно провели перехват и уничтожение восьми украинских БПЛА над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области обнаружено и уничтожено не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.

