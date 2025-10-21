Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:13

Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак

Минобороны России: над Брянской областью сбито шесть украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака была отражена в течение нескольких часов днем 21 октября.

21 октября в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 55 украинских беспилотников в ночь на 21 октября над территорией страны и акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, больше всего дронов сбили над Ростовской областью, а также над Воронежской, Липецкой областями, Краснодарским краем и Крымом.

Позднее в результате атаки ВСУ на город Клинцы Брянской области пострадал подросток 2010 года рождения. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, у ребенка зафиксированы ушибы. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома и три автомобиля.

ВСУ
беспилотники
ПВО
Брянская область
