21 октября 2025 в 08:29

Подросток пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Богомаз: подросток пострадал при атаке украинских БПЛА на город Клинцы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток 2010 года рождения пострадал при атаке беспилотников ВСУ на город Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь. Он добавил, что в двух многоквартирных домах выбиты стекла, также повреждено три автомобиля.

В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения, — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на 21 октября уничтожили более 50 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны, а также акватория Черного моря. В частности, 34 дрона удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Воронежской области, три — в Краснодарском крае и Липецкой области.

До этого Богомаз заявил, что ВСУ за последний год стали в три раза чаще обстреливать территорию региона. Он отметил, что украинские военнослужащие все жестче терроризируют мирное население «с позволения Запада».

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
пострадавшие
атаки
