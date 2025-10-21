«Показывают свое лицо»: ВСУ утроили число обстрелов Брянской области Богомаз: число обстрелов ВСУ Брянской области за год увеличилось в три раза

ВСУ за последний год стали в три раза чаще обстреливать территорию Брянской области, заявил в беседе с РИА Новости глава региона Александр Богомаз. По его словам, украинские военнослужащие все жестче терроризируют мирное население «с позволения Запада».

Если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза. <…> ВСУ начинают терроризировать мирное население. Показывают свое лицо, лицо фашистов. Потому что им позволяет так Запад вести себя, понимаете? — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские дроны упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний, его экстренно госпитализировали. Помимо всего прочего, оказался обесточен хутор Недвиговка Мясниковского района.

До этого ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела в квартирах были выбиты окна. Кроме того, в Грайворонском округе из-за удара беспилотника повреждена линия электропередачи.