ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе

ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе Гладков: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела в квартирах были выбиты окна.

Многоквартирный дом в Шебекино атакован беспилотником. Выбиты окна в 14 квартирах и осколками посечен легковой автомобиль, — сказано в публикации.

Также противник атаковал село Старовщина, хутор Плотвянка, село Борисовка. В Грайворонском округе в результате удара дрона повреждена линия электропередачи — жители сел Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка временно остаются без света.

Под удары ВСУ попали три муниципалитета нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал, — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.