Два жителя Ростова-на-Дону ранены при атаке БПЛА Слюсарь: дроны ВСУ атаковали частные дома в Ростове-на-Дону, два человека ранены

Беспилотники ВСУ упали на два частных дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на 2 частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города, — написал Слюсарь.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района повреждена линия электропередачи из-за падения вражеского БПЛА. Населенный пункт обесточен, к месту выехали все экстренные службы, отметил глава области.

Ранее Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области. В Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома. Также обломки беспилотника упали во дворе на Октябрьской улице. В жилых домах выбиты стекла, отметил глава региона.