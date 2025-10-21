Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 00:39

Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: ПВО отражает воздушную атаку по всей Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах, — сказано в заявлении.

Из поврежденного дома в Батайске эвакуированы 20 человек. Слюсарь подчеркнул, что пострадавших в результате атаки украинских войск нет.

Кроме того, обломки беспилотника упали во дворе на Октябрьской улице. В жилых домах выбиты стекла, отметил глава региона.

Ранее в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись по Белгородскому району и Шебекинскому округу. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

