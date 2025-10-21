ПВО отразила массированный налет беспилотников на пять регионов России Силы ПВО сбили 55 украинских дронов над Россией в ночь на 21 октября

Дежурные средства ПВО в ночь на 21 октября уничтожили более 50 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 34 дрона удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Воронежской области. По три БПЛА уничтожено над территориями Краснодарского края и Липецкой области, еще два — над территорией Крыма, и семь — над Черным морем, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ за последний год стали в три раза чаще обстреливать территорию региона. По его словам, украинские военнослужащие все жестче терроризируют мирное население «с позволения Запада».

До этого стало известно, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших.