Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:45

«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины

Генерал Липовой назвал закономерным ответом удары России по энергетике Украины

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Массированные удары по энергетике Украины являются предупреждением о том, что недопустимо проводить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население России, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что Москва преподала Киеву достойный урок.

Массированный эффективный удар [по энергетике Украины] нашими силами Министерства обороны, нашими частями и подразделениями является предупреждением киевскому режиму о том, что хватит проводить террористические акты по отношению к гражданской инфраструктуре и населению РФ. В данной ситуации мы ответили достойно на терроризм со стороны Киева. Пусть для Украины это будет хорошим уроком, — высказался Липовой.

Генерал добавил, что уничтожение объектов энергосистемы, питающей оборонную промышленность Украины, является плановой работой в рамках специальной военной операции. По его словам, российская армия наносит действенные ответные удары на враждебные атаки.

Мы проводим плановую работу по уничтожению военных объектов, объектов двойного назначения и энергоструктуры, которые обеспечивают промышленность оборонных структур Украины. Они на сегодняшний день тоже являются объектами военного назначения и, следовательно, должны быть уничтожены. В ответ Киев усиливает террористические атаки, и каждый раз наша российская армия делает ответные удары на эти вылазки, говоря о том, что если они не прекратят, то наши удары будут нарастать, а их эффективность повышаться, — резюмировал Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По его данным, атаки производились «Геранями» и «Кинжалами». Там отметили, что также были зафиксированы взрывы в нескольких городах Днепропетровской области. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

СВО
Россия
Украина
энергосистемы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.