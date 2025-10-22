«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины

Массированные удары по энергетике Украины являются предупреждением о том, что недопустимо проводить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население России, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что Москва преподала Киеву достойный урок.

Массированный эффективный удар [по энергетике Украины] нашими силами Министерства обороны, нашими частями и подразделениями является предупреждением киевскому режиму о том, что хватит проводить террористические акты по отношению к гражданской инфраструктуре и населению РФ. В данной ситуации мы ответили достойно на терроризм со стороны Киева. Пусть для Украины это будет хорошим уроком, — высказался Липовой.

Генерал добавил, что уничтожение объектов энергосистемы, питающей оборонную промышленность Украины, является плановой работой в рамках специальной военной операции. По его словам, российская армия наносит действенные ответные удары на враждебные атаки.

Мы проводим плановую работу по уничтожению военных объектов, объектов двойного назначения и энергоструктуры, которые обеспечивают промышленность оборонных структур Украины. Они на сегодняшний день тоже являются объектами военного назначения и, следовательно, должны быть уничтожены. В ответ Киев усиливает террористические атаки, и каждый раз наша российская армия делает ответные удары на эти вылазки, говоря о том, что если они не прекратят, то наши удары будут нарастать, а их эффективность повышаться, — резюмировал Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. По его данным, атаки производились «Геранями» и «Кинжалами». Там отметили, что также были зафиксированы взрывы в нескольких городах Днепропетровской области. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.