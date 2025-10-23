Назван виновник отмены саммита в Будапеште Fakt: Рубио стоит за отменой саммита Путина и Трампа в Будапеште

Госсекретарь США Марко Рубио подсказал президенту США Дональду Трампу идею отмены саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила изданию Fakt специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка. По ее мнению, таким образом Рубио уберег главу Белого дома от возможности потерять лицо и репутацию «президента мира» в случае провала переговоров.

Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром, — сказала она.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По его словам, переговоры будут организованы в будущем. При этом точную дату глава Белого дома не назвал.

Позже Рубио заявил, что американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.