Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:08

Назван виновник отмены саммита в Будапеште

Fakt: Рубио стоит за отменой саммита Путина и Трампа в Будапеште

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госсекретарь США Марко Рубио подсказал президенту США Дональду Трампу идею отмены саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила изданию Fakt специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка. По ее мнению, таким образом Рубио уберег главу Белого дома от возможности потерять лицо и репутацию «президента мира» в случае провала переговоров.

Прежде всего следует отметить роль Марко Рубио. Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром, — сказала она.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По его словам, переговоры будут организованы в будущем. При этом точную дату глава Белого дома не назвал.

Позже Рубио заявил, что американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.